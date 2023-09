A Venezia è il giorno di Woody Allen: “Ho sempre sognato di fare cinema come gli europei"

“Coup de chance”, presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, potrebbe essere l' ultimo lavoro del regista che, a 87 anni, è al suo cinquantesimo film.

Allen, alla rivista “Variety”, ha confessato di pensare di ritirarsi, a causa delle difficoltà di reperire i fondi per produrre i suoi film. In America, infatti, il regista è ostacolato per via delle le accuse di sua figlia Dylan, riemerse con maggior forza a seguito del movimento “MeToo”.

“Coup de Chance”, infatti', è girato in Francia e in francese ed è il secondo film consecutivo fatto fuori dagli Usa (l'altro è “Rifkin's Festival”, girato in Spagna), oltre ai precedenti tra cui “Midnight in Paris” e “Magic in the Moonlight”.

"Ho una bellissima idea per un film a New York e se qualche pazzo volesse finanziare un mio nuovo film, dimostrando di apprezzare la mia sceneggiatura, io girerei di nuovo volentieri a New York". Ha detto Woody durante la conferenza stampa.

La trama di “Coup de Chance” gira intorno a Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) una coppia affiatata di professionisti che vive in uno splendido appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, a cui tutto sembra filare liscio fino a quando non appare Alain (Niels Schneider), un ex compagno di liceo della protagonista, innamorato di lei da adolescente.