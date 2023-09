Intervista al cast di The Palace, film fuori concorso di di Roman Polański

Fuori concorso l'ultimo film del controverso regista polacco, naturalizzato francese che alla tenera età di 90 anni vuole raccontare la crisi di identità di un gruppo di stravaganti super ricchi, riuniti in un lussuoso albergo in Svizzera per passare l'ultima notte del 1999 ed il capodanno del fatidico anno 2000. In questa intervista Fanny Ardant, Luca Barbareschi e Fortunato Cerlino raccontano le esperienza vissute sul set assieme a Roman Polansky e la chiave di lettura di una commedia che non è solo una commedia.