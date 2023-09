Isabelle Huppert: "I fantasmi sono onnipresenti nella cultura giapponese"

"Sidonie au japon", diretto da Élise Girard, segue il viaggio della scrittrice Sidonie Perceval (Isabelle Huppert) nel paese del Sol Levante per promuovere la riedizione del suo primo libro. la donna è ancora in lutto per la morte del marito, avvenuta anni prima, ed in Giappone riscoprirà l'amore accompagnata proprio dal fantasma del marito che le riappare una volta arrivata in Giappone.