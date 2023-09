“Da grande vorrei essere la spalla di Fiorello” dialogo musicato tra Aldo Grasso e lo showman

"L'opposizione della Meloni è il Pd? No, suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c'è una Meloni che dice ma vaffXXX". È una delle battute di Fiorello dal palco del Festival della Comunicazione di Camogli, durante una intervista-show con il giornalista Aldo Grasso dal titolo “Da grande vorrei essere la spalla di Fiorello”.

Lo showman racconta, incanta, fa divertire e, come sempre, non risparmia nessuno: passa dal parlare delle proprie esperienze lavorative a battute sulla politica e al calcio: incoraggia infatti Luciano Spalletti, dopo il deludente 1-1 al debutto da ct della Nazionale italiana in casa della Macedonia del Nord, e dice: "Diamogli tempo, è solo la prima partita. Noi italiani vogliamo tutto e subito. Certo che il bacino di calciatori si restringe sempre di più ma aspettiamo a giudicare".

Quello tra Rosario Fiorello e il critico televisivo Aldo Grasso è uno speciale dialogo musicato organizzato nel corso della decima edizione del Festival della Comunicazione, in programma da giovedì 7 a domenica 10 settembre a Camogli. L’appuntamento annuale ha in programma oltre 100 eventi, tra lectio, dialoghi, spettacoli, laboratori, escursioni e incontri con gli autori.

Il Festival celebra il suo primo decennio con un tema fondamentale quello della Memoria: “Quella straordinaria attitudine della mente, del corpo e dello spirito – si spiega nella presentazione – che è parte integrante del nostro essere, strumento indispensabile per costruire l’identità delle persone e dei popoli. Tema carissimo a Umberto Eco, padre nobile del Festival, la Memoria è un’arte da coltivare e un muscolo da allenare, ancora di più in un contesto in cui i media si interessano sempre più al presente e sempre meno al passato. ‘Noi stessi siamo la memoria. La memoria è l’anima’, esortava Eco, alludendo alla nostra, ormai consueta, abitudine a relegare l’esercizio stesso della memoria a forme digitali e al web”.

Diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, organizzato da Frame e dal Comune di Camogli in collaborazione con Regione Liguria, Rai, Università di Genova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il Festival accoglie protagonisti del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, imprenditoriale e dello spettacolo che, attraverso il tema della Memoria e dell'oblio, conducono lo spettatore tra letteratura e antropologia, intelligenza artificiale e filosofia, mitologia e storia contemporanea.