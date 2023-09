Fiorello: auguri di compleanno ad Amadeus e in bocca al lupo per il "penultimo" Festival di Sanremo

Auguri speciali per il sessantunesimo compleanno di Amadeus arrivano dal suo amico e compagno di palco sanremese Rosario Fiorello che, al Tg1, scherza a distanza con il collega facendogli anche un in bocca al lupo per il “penultimo” Festival della canzone che il conduttore e direttore artistico sta preparando per il prossimo anno.