Fiorello riceve premio Radio 2023 e scherza su "Daspo" via Asiago. La Sala: "Spero ritorni a Radio2"

Il premio Satira politica Forte dei Marmi assegnato a Fiorello come personaggio e a VivaRai2 come programma dell'anno ha preceduto quello ricevuto dallo showman durante la cerimonia di presentazione dei palinsesti Radio Rai per la stagione in ingresso.

Durante la premiazione Fiorello ha scherzato sulle polemiche che hanno accompagnato il suo programma lo scorso anno. Polemiche sollevate dai "vicini di casa", disturbati dal rumore che si creava durante la diretta: "Mi hanno visto a via Asiago e non è stato facile - ha detto Fiorello all'A.D. della Rai, Roberto Sergio - molti sanno che io ho il Daspo e non posso entrare facilmente a via Asiago. Pensate che da quando non ci siamo più noi qui davanti apriranno due centri, uno di meditazione e uno di yoga quindi adesso ci sarà pace, serenità e tranquillità. Io andrò in un altro luogo ma io voglio dedicare questo premio proprio ai nostri inquilini che ci hanno sopportato e auguro loro silenzio e pace, non dico per l'eternità ma insomma...".

Ancora battute, questa volta rivolte a Roberto Sergio, autodefinitosi sua vittima: “Vedo Foa. Vedi il tuo destino qual è?” Un giorno sarai seduto anche tu lì a fare un programma su Rai Tre", in riferimento all'ex presidente della Rai, Marcello Foa, che ha presentato il suo programma che andrà in onda tutti i giorni su Radio 1, con la collaborazione di ospiti fissi come Gomez, Ricolfi, Ghisleri e Gandola.