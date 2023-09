F1, Felipe Massa: "Il titolo 2008 è mio, lotterò fino alla fine, mi aspetto un aiuto dalla Ferrari"

Non ha dubbi l'ex pilota, riguardo a quanto successo durante il Gran Premio di Singapore del 2008, quando Briatore e Symonds, Renault, avrebbero chiesto al loro pilota Piquet Jr. di andare a sbattere volontariamente per favorire il compagno di squadra Fernando Alonso. Il risultato finale della gara vide Massa fuori dalla zona punti. Bernie Ecclestone, ex patron della Formula One Management (FOM), all'inizio dell'anno avrebbe confermato che la FOM e la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) erano a conoscenza dell'incidente intenzionale e hanno deciso di non prendere provvedimenti.

Felipe Massa: "Ho una certezza: quel titolo è mio ed è il 16° titolo piloti della Ferrari. In questo momento non ho ancora avuto il supporto della Ferrari, ma mi aspetto un aiuto da loro. Sono ottimista: lotterò per la giustizia fino alla fine".