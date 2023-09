Frammenti di drone sulla sponda rumena del Danubio, il presidente: "Violata sovranità Nato" - Video

Il ministro della Difesa rumeno Angel Tilvar ha detto mercoledì 6 settembre all'emittente Antena 3 Cnn che frammenti riconducibili a un drone russo sono stati trovati sul territorio del suo paese, vicino alla riva del Danubio, in località Plauru. "È una situazione completamente inaccettabile, che costituisce una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale di uno Stato alleato della Nato", ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis. Nella serata di martedì, gli analisti di GeoConfirmed avevano dettagliato su Twitter/X come, da alcuni filmati, avevano concluso che nelle prime ore di lunedì 4 “molto probabilmente un [drone] Shahed russo si è schiantato ed è esploso in Romania, probabilmente dopo essere stato colpito dall'antiaerea ucraina”. L'attacco era diretto al porto ucraino di Izmail, proprio davanti a Plaru. Il Danubio marca per oltre 100 chilometri il confine tra Ucraina e Romania.

(video Antena 3 CNN via AP)