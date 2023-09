Fuoco dei lanciagranate ucraini, video di battaglie ad Artemovsk, Bakhmut: "Pesanti combattimenti"

Nel filmato i pesanti combattimenti in corso nella zona di Artemovsk (Bakhmut), video della 150a divisione fucilieri ucraini. La città martoriata nel Sud dell'Ucraina vede un'offensiva senza soluzioni di continuità da mesi.

Secondo Mosca, solo ieri “Cinque attacchi ucraini nella zona di Bakhmut sono stati respinti dalle forze russe”. Lo afferma il ministero russo della Difesa. Lo riporta la Tass. Altri tre attacchi sarebbero stati respinti vicino a Maryinka. In totale sarebbero stati uccisi oltre 250 soldati ucraini e distrutto uno dei sistemi di difesa aerea Strela-10. "Le unità del Gruppo di forze del Sud, in collaborazione con l'aviazione e l'artiglieria, hanno respinto cinque attacchi da parte di gruppi d'assalto della 129esima e 241esima brigata di difesa territoriale nell'area della città di Artemovsk (nome russo per Bakhmut ndr)" nonché "tre attacchi da parte di unità della 109esima brigata di difesa territoriale e della 79esima brigata d'assalto aviotrasportata delle forze armate ucraine nell'area dell'insediamento di Maryinka. Sono stati uccisi oltre 250 militari ucraini", afferma il ministero russo.