Domani inizia il G20, Giorgia Meloni arrivata a New Delhi

La premier Giorgia Meloni è atterrata poco fa a Nuova Delhi dove da domani prenderà parte ai lavori del G20. Il vertice inizierà ufficialmente domani in mattinata: dopo l'arrivo dei leader e delle delegazioni, previsto per le 9,30, si aprirà la prima sessione di lavori ('One earth') su clima e ambiente. All'ora di pranzo sono previsti una serie di incontri bilaterali, mentre la sessione del pomeriggio sarà centrata su crescita inclusiva, salute, istruzione e parità di genere.