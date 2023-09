Giorgia Meloni al G20: "Nel corridoio Ue-India-M.O. l'Italia è pronta a un ruolo decisivo"

Nel progetto di corridoio economico tra India, Medio Oriente e Europa lanciato al G20 "l'Italia è pronta a giocare un ruolo decisivo, anche perché le compagnie italiane hanno un'esperienza unica nei settori marittimo e ferroviario: vogliamo contribuire a costruire ponti fra il Mediterraneo e l'Indo-pacifico, anche nel campo delle connessioni energetiche e digitali attraverso l'Africa e il Golfo arabico". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta alla presentazione dell'accordo.

"Quando abbiamo lanciato il Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii) un anno fa - ha ricordato - ci siamo impegnati a costruire infrastrutture migliori per un futuro migliore in nazioni a basso e medio reddito. Noi ci siamo impegnati a collaborare con queste nazioni con un approccio egualitario e non predatorio per creare nuove opportunità e prosperità. Oggi lanciamo il nuovo corridoio economico fra India, Medio oriente ed Europa, che va esattamente in questa direzione, e il suo obiettivo fondamentale è rafforzare le interconnessioni globali. Questo farà aumentare la crescita delle nostre economie aprendo un enorme potenziale per benefici reciproci nel settore degli affari".

La presidente ha ricordato che "nel settore energetico abbiamo lavorato in vari campi, inclusa la produzione e il trasporto dell'idrogeno verde dal Medio oriente al Mediterraneo. Inoltre sosteniamo l'Unione europea nel progetto di interconnessioni sottomarine elettriche ad alto voltaggio che collegheranno Italia e Tunisia. Lavoriamo per rafforzare le connessioni digitali fra il Mediterraneo e l'Asia, cruciali per l'innovazione e la crescita. Raman collegherà l'India e Europa e coinvolge partner come Google e Tim Sparkle".

"Siamo consapevoli - ha concluso - che c'è molto da fare per ridurre il gap infrastrutturale delle nazioni a basso e medio reddito e questo è il motivo per cui continueremo a lavorare per partnership su infrastrutture e investimenti globali durante la presidenza italiana del G7 l'anno prossimo".