Gentiloni ottimista sul Patto di stabilità. Migranti, "l'Ue mostri vicinanza all'Italia" -Video

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni si mostra ottimista sugli esiti del vertice informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea (Ecofin), in corso a Santiago de Compostela: "Ho visto una consapevolezza e un gran lavoro della presenza spagnola", assieme a “una disponibilità di tutti i paesi a intensificare" i lavori e una “disponibilità al compromesso. Sono cose credo molto positive”. Se gli stati membri chiedono modifiche o correzioni, ”la proposta della Commissione è aperta", a patto di “non cambiare l'equilibrio” tra "l'obiettivo della sostenibilità finanziaria e quello di promuovere investimenti e crescita, in un contesto di rallentamento dell'economia". Interpellato sui rapporti con il ministro dell'Economia italiano Giancarlo Giorgetti, ha affermato di averci parlato "molto e spesso". A una domanda su possibili tensioni tra Bruxelles e Roma sul tema dell'accoglienza, ha risposto: "Su vicende molto delicate come quella della pressione migratoria che sta subendo l'Italia è molto importante che l'Unione europea mostri un volto di vicinanza, una presenza, e questa è la migliore smentita a ipotesi che non sono, direi, sul tavolo".