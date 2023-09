Le gigantesche "uova fritte" per le strade di San Paolo: un monito contro il riscaldamento globale

Tre gigantesche uova fritte sono comparse in vari punti della città d San Paolo in Brasile: sono un monito contro il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, proprio mentre la più grande città del Brasile si prepara a una forte ondata di caldo che potrebbe portare a temperature record per la stagione nei prossimi giorni.

Le sculture "Art-Eggccident", ispirate al trucco di far cuocere le uova alla luce solare intensa, sono un'installazione artistica tridimensionale temporanea dell'artista olandese Henk Hofstra.

L'esposizione fa parte di un festival che promuove la sostenibilità attraverso l'arte e si tiene in cinque città del Brasile dal 16 al 18 settembre.

Si prevede che le temperature raggiungeranno il picco di circa 37 gradi Celsius nei prossimi giorni a San Paolo, che sta uscendo dall'inverno nell'emisfero meridionale.