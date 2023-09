Meloni al G20: "Sull'Ucraina una dichiarazione di compromesso, ma importante" - Il video integrale

Un bilancio positivo quello della presidente del Consiglio Meloni quello riguardante la due giorni del vertice G20 in India . Meloni si è soffermata lungamente in conferenza stampa toccando molti temi e rispondendo alle domande dei giornalisti. Dalla Via della Seta ai biocarburanti , e sull'Ucraina ha detto: "Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento preciso all'Ucraina, non era un risultato scontato. E' una dichiarazione di compromesso ma comunque molto importante. È stato un lavoro lungo e difficile nel quale si è riusciti a comporre questa dichiarazione finale accompagnando Paese per Paese".