Grecia. Una tempesta investe la città di Volos

Una tempesta si è abbattuta sul centro della Grecia e su alcune isole, trasformando le strade in torrenti. Colpite in particolare la regione montana di Pilion, l'isola di Skiathos e la città di Volos, nella periferia della Tessaglia, dove un uomo è stato trovato morto e centinaia di case e strade sono state allagate.

Centinaia di chiamate ai servizi di emergenza a seguito dei temporali che hanno imperversato sulla zona per dieci ore.

Il sindaco di Volos ha condiviso un video in cui, accanto a un fiume in piena, invita a rimanere in casa. "Tra poco tracimerà in strada. Guardate, travolgerà le persone. Guardate il ponte. Per favore, rimanete nelle vostre case. Non muovetevi, è pericoloso. Le vite umane vengono prima di tutto".

Un allevatore di bestiame è stato schiacciato da un muro crollato durante l'acquazzone, mentre un altro, travolto da un torrente, risulta disperso, hanno dichiarato i Vigili del Fuoco greci.

Questa mattina sempre a Volos, dove anche l'ospedale è finito sott'acqua, è stato emanato dalle autorità il divieto di circolazione a causa del maltempo.

Il servizio meteorologico nazionale (Emy) ha lanciato l'allerta meteo fino a giovedì.

Nel 2017 le alluvioni lampo nel Paese ellenico causarono la morte di 25 persone.