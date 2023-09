Harry e la magia degli Invictus Games, Meghan lo applaude commossa

“Noi abbiamo messo la piattaforma, voi la magia”. Un commosso principe Harry ha partecipato insieme alla moglie Meghan alla cerimonia di chiusura degli Invictus Games 2023, a Dusseldorf, manifestazione sportiva dedicata a militari e veterani che hanno subito traumi fisici o psicologici durante il servizio.

Durante la serata il principe è salito sul palco per un breve discorso, per sottolineare quanto gli atleti siano stati un esempio per milioni di persone in tutto il mondo: "Siamo tutti testimoni del reale impatto che lo sport ha avuto nel vostro recupero. Ma voi non saprete mai l'impatto che le vostre gesta, questa settimana, ha avuto su milioni di persone. Avete aperto i cuori della gente, attraverso la vostra vulnerabilità, resilienza e abilità. Ci avete mostrato che attraverso la lotta si può raggiungere la gioia".

“Ci avete mostrato - prosegue Harry - il potere di non definire le persone in base a preconcetti, al loro passato o al dolore affrontato. Ma piuttosto sulle loro capacità, su come si presentano e su chi sono nel presente”.

"Quanto più in alto possiamo andare in Canada? (sede dei giochi nel 2025, ndr) Ci vediamo lì", ha concluso.