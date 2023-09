Harry e Meghan sugli spalti agli Invictus Games

C’erano anche il principe Harry e la moglie Meghan ieri ad assistere a una partita di basket sulla sedia a rotelle durante la nona edizione degli Invictus Gaes a Duesseldorf in Germania. I reali hanno assistito alla partita tra la nazionale australiana e ucraina.

Gli Invictus sono giochi che hanno come protagonisti i militari feriti e sono stati ideati dal principe Harry che ha servito nell’esercito britannico per dieci annicon due missioni in Afghanistan.