"Hit Man": il cast e il regista Richard Linklater si presentano a Venezia

Fuori concorso l'ultimo film di Richard Linklater, “Hit man”, ispirato "a un articolo che ho letto quasi vent'anni fa sulla rivista Texas Monthly, riguardante un fatto di cronaca nera veramente accaduto - dice il regista - Il film si propone di mescolare diversi generi - commedia, noir, thriller, dramma psicologico - ma soprattutto indagare sul concetto di identità, e su quanto la nostra personalità possa, o meno, cambiare".

Gary Johnson è il killer professionista piu richiesto di New Orleans. Per i suoi clienti è come se fosse uscito da un film, un misterioso sicario da ingaggiare. Ma se lo si assolda per fare fuori un marito infedele o un boss violento, è bene stare in guardia, perché lui lavora per la polizia.

Nel photocall il regista e il cast del film.