I film di oggi in gara: "Il diavolo non esiste" di Ryusuke Hamaguchi e "Priscilla" di Sofia Coppola

Oggi si attende la proiezione di "Il diavolo non esiste" l'ultimo film di Ryusuke Hamaguchi, in lizza per il leone d'Oro che anche "Priscilla" di Sofia Coppola dedicato alla Moglie di Elvis Presley. Poi fuori concorso, il nuovo film di Woody Allen, il cinquantesimo della sua carriera, "Coup de chance" e "Making of" di Cedric Kahn