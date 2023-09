I geologi prelevano campioni di lava incandescente a un passo dal Kilauea in eruzione

I geologi dello US Geological Survey (USGS) hanno scelto un punto sicuro, per quanto vicino al cratere del Kilauea, per raccogliere campioni di lava incandescente che, una volta analizzati, forniranno informazioni utili sullo stato del vulcano e sull’origine e il percorso del magma prima di essere espulso in superficie sotto forma di lava.

Il Kilauea, uno dei vulcani più attivi al mondo, è alla terza eruzione del 2023.