Il numero uno del sindacato dei lavoratori auto Usa annuncia lo sciopero

“Nelle ultime 24 ore abbiamo negoziato attivamente con Ford, General Motors e Stellantis. Per la prima volta nella storia del nostro sindacato, tutte e tre le aziende hanno negoziato proprio qui alla Casa della Solidarietà, portandoci alle ultime ore della scadenza del nostro sciopero. Abbiamo lavorato duro cercando di raggiungere un accordo per la giustizia economica e sociale per i nostri membri.

Stasera, per la prima volta nella nostra storia, colpiremo tutti e tre i Tre Grandi contemporaneamente. Stiamo utilizzando una nuova strategia, lo sciopero in piedi. Inviteremo strutture selezionate, locali o unità a sollevarsi e scioperare. Stasera invitiamo tre unità ad alzarsi e scioperare a mezzanotte, se non raggiungiamo un accordo provvisorio entro le prossime due ore”.