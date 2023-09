I Rolling Stones annunciano il nuovo album (con Jimmy Fallon) - il trailer

La storica band inglese lancia il nuovo album con un evento live dall’Hackney Empire, teatro del quartiere di Londra al centro di “Hackney Diamonds”, prima raccolta di brani originali dai tempi di “A Bigger Bang”, datato 2005.

A condurre la presentazione che verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube degli Stones a partire dalle 15 e 30 ora italiana sarà Jimmy Fallon, protagonista del trailer in cui si vede un telefono vintage con la “linguaccia”, marchio di fabbrica di Jagger e soci, squillare mentre il celebre conduttore (Tonight Show, Saturday Night Live) mette sul piatto il più classico degli album dei Rolling: “Exile On Main Street”.