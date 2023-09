I soldati russi evacuano i feriti e fuggono dalla zona di Klishchiivka, sud di Bakhmut - video

Le forze ucraine hanno registrato ieri un "successo parziale" a sud di Bakhmut, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto questa mattina lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine, come riporta Ukrinform.

"In direzione di Bakhmut, le forze di difesa hanno respinto gli attacchi nemici vicino a Orikhovo-Vasylivka, nella regione di Donetsk", si legge nel rapporto quotidiano sull'andamento della guerra. "Il nemico ha effettuato attacchi aerei nelle vicinanze di Khromovoy, Ivanivskyi, Klishchiivka e nella regione di Donetsk settentrionale - prosegue il messaggio -. Più di 20 insediamenti, tra cui Orihovo-Vasylivka, Bila Gora, Ivanivske, Bogdanivka, Klishchiivka, New York, a nord della regione di Donetsk, sono stati colpiti con artiglieria e mortai. Allo stesso tempo, come risultato delle azioni d'assalto, le Forze di Difesa hanno ottenuto un successo parziale a sud di Bakhmut, allontanando il nemico dalle posizioni occupate e assicurandosi i confini raggiunti".

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 combattimenti, informa inoltre l'Esercito, sottolineando che i russi hanno lanciato 10 attacchi missilistici, 69 raid aerei e hanno lanciato 51 razzi contro le posizioni delle truppe ucraine e le aree popolate. "La situazione operativa nell'est e nel sud dell'Ucraina rimane difficile", si legge ancora nel messaggio.