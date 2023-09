Il cantiere navale della Crimea in fiamme, l'incendio dopo l'attacco di missili ucraini

Video delle fiamme ancora in corso nel cantiere navale di Sebastopoli.

Secondo il ministero della Difesa russo l'Ucraina ha lanciato 10 missili da crociera sul cantiere navale e tre droni marittimi contro navi russe nel Mar Nero.

Sette missili sono stati abbattuti e tutti i droni marini sono stati distrutti, hanno detto i militari, "ma alcuni missili hanno danneggiato due navi che erano in riparazione". Non ci sono stati commenti immediati da parte dei funzionari ucraini, che non riconoscono quasi mai la responsabilità di Kiev per gli attacchi alla Crimea o alle regioni russe che sono diventati regolari negli ultimi mesi.

