Il carro armato sta per essere disintegrato, la ripresa del drone è impietosa, un lampo: è distrutto

Nelle immagini dall'alto un tank russo in piena campagna in una località imprecisata, poi la fiammata, colpito dal drone esplode per disintegrarsi completamente.

Secondo i social ucraini si tratta di un "cannone semovente russo 2C19 Msta-S: distrutto da un drone d'artiglieria".

Il semovente 2S19 Msta-S, è stato costruito dalla fabbrica OKB-3 di Sverdlovsk (oggi Ekaterinburg) sulla base del T-72 e del T-80 ex sovietici. Diffusissimo sul fronte del conflitto russo-ucraino, è largamente utilizzato da Mosca in battaglia.