Il ciclone tropicale Lee tocca terra tra Canada e Usa, la tempesta sferza il New England

Oltre 98.000 famiglie nel Maine sono rimaste senza elettricità a causa del passaggio del ciclone post-tropicale Lee che ha toccato il suolo al confine tra Canada e Stati Uniti, con venti vicini a quelli di un uragano di Categoria 1.

La tempesta si è abbattuta sulla contea di Digny in Nuova Scozia con venti fino a 112 chilometri all'ora e si sta spostando sul Canada orientale, secondo il National Hurricane Center (Nhc).

Disagi e forti piogge anche in Massachusetts, nella zona di Cape Cod, dove le autorità hanno chiesto agli abitanti di restare in casa. "I forti venti potrebbero causare il crollo di alberi e blackout", ha avvertito l'Nhc sottolineando anche il pericolo di inondazioni localizzate nel Massachusetts orientale, del Maine orientale, New Brunswick e Nuova Scozia occidentale".