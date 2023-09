Continua il nostro viaggio a bordo di nave Morosini della Marina militare. Salpata il 6 aprile scorso, ad oggi ha percorso oltre 36mila miglia nautiche toccando 15 porti. Rainews 24 è l'unica tv a seguire questo evento che sta portando in giro per il mondo la tecnologia italiana. Nave morosini è ora a Karachi, in Pakistan.