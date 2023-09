Il "fuori-onda" di Blinken che accarezza il cane con i colori della bandiera ucraina: visita a Kiev

Nelle immagini il segretario di stato americano alle prese con un cagnolino che indossa una piccola bandiera ucraina, nel video Blinken è circondato dalla stampa, operatori e giornalisti, e si troverebbe nella capitale.

Il segretario di Stato americano è arrivato in Ucraina in visita ufficiale. Lo riferisce Rbk-Ucraina con riferimento alle fonti.La visita di Blinken non era stata segnalata dal Dipartimento.In mattinata il traffico era parzialmente bloccato nel centro di Kiev. Questo di solito accade quando i leader e le delegazioni internazionali arrivano nella capitale.

Ignoti i motivi della visita non annunciata.