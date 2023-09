Il maltempo colpisce anche il sud della Spagna, inondazioni e vento a 100 km/h

Più di 40 litri per metro quadrato sono scesi dal cielo in appena un quarto d'ora in gran parte della provincia di Castellón, nel sud della Spagna, dove un vento da uragano ha soffiato a più di 109 km orari in alcune zone come Borriana, che è stata l'epicentro della tempesta.

La provincia di Castellón è in allerta arancione per temporali e la pioggia intensa che ha provocato il caos: strade trasformate in fiumi, alberi sradicati, terrazze distrutte, strutture letteralmente volate via. L'acqua superava il ginocchio in molte vie del centro. Le auto che non potevano circolare a causa della grande quantità d'acqua.

In molte zone del sud della provincia di Castellón si è aggiunta anche la grandine.