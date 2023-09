Pink diventa protagonista di un fumetto: il regalo per il suo 44mo compleanno

Pink diventa un’eroina dei fumetti. Domani, giorno del 44mo compleanno della cantante, la TidalWave Production pubblicherà il fumetto dedicato alla pop star, ultimo della serie “Female Force”.

In 22 pagine, il fumetto racconta la storia di come Alecia Beth Moore sia diventata conosciuta nel mondo come "Pink".

Inoltre, metterà in evidenza il suo lavoro con PETA e i suoi sforzi per porre fine all'industria delle carrozze trainate da cavalli a New York.

La serie "Female Force" include anche fumetti su Dolly Parton, Tina Turner, Gloria Steinem, Cher, Oprah Winfrey e altre ancora.