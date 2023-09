Il Palazzo di Versailles tirato a lucido per l'arrivo di re Carlo III e la regina Camilla

Re Carlo III inizierà mercoledì una visita di Stato di tre giorni in Francia, una visita rinviata di sei mesi a causa delle proteste in piazza contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Macron. Incarnazione dell'arte classica francese, il Palazzo di Versailles viene in queste ore tirato a lucido per ricevere in pompa magna re Carlo III e la regina Camilla, quale tradizionale palcoscenico con cui i presidenti francesi amano stupire i loro illustri ospiti.