Le immagini dell'arrivo a Nuova Delhi di Giorgia Meloni, il gioioso ballo tradizionale e le foto

Al suo arrivo nella capitale indiana questa mattina, Meloni ha assistito a una breve cerimonia di benvenuto e a un balletto di danzatrici indiane e poi ha posato per qualche foto con la ministra indiana dell'Agricoltura Shobha Karandlaje. Il benvenuto con il gioioso ballo tradizionale riguarda tutti i leader in arrivo per il summit internazionale.

Fra i bilaterali oltre a quello confermato con il premier Narendra Modi, c'è anche quello tra Meloni e il primo ministro cinese Li Qiang. L'invito ufficiale è arrivato questa mattina e precede la visita del capo del governo italiano a Pechino, annunciata dal Ministro degli esteri Antonio Tajani qualche giorno fa.

Al G20 la premier dovrebbe incontrare anche Ursula von der Leyen per poi fare tappa in Qatar. Modi, secondo quanto riferiscono i media indiani, oltre al bilaterale con Meloni dovrebbe a sua volta incontrare anche i leader di Germania, Giappone e Regno Unito.