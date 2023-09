Il primo tank britannico Challenger 2 distrutto al fronte, apparentemente - Video

Le forze russe che combattono nel sud dell'Ucraina, nei paraggi dell'abitato di Robotyne, avrebbero distrutto per la prima volta un carro armato Challenger 2 fornito dalla Gran Bretagna, secondo quanto riferisce Vladimir Rogov, il governatore installato dal Cremlino nella parte occupata della regione di Zaporizhzhia. Rogov ha affermato che il carro armato apparteneva all’82a brigata dell’esercito ucraino. In questo video, filmato da un auto in fuga e apparso stanotte sui social network, mostra il carro armato avvolto dal fumo. Le voci in sottofondo imprecano in ucraino. Non sono note né la data né l'esatta geolocalizzazione di queste immagini. (video da Telegram @lost_warinua)