Il ricordo di Mereghetti su Montaldo "il regista che sapeva raccontare il potere"

Paolo Mereghetti ricorda dalla Mostra del Cinema di Venezia Giuliano Montaldo, regista di titoli come “Sacco e Vanzetti”, "L'Agnese va a morire", “Giordano Bruno". «Il suo cinema sapeva raccontare il potere e come questo potere poteva rivoltarsi contro le persone che lo mettevano in discussione». Il critico cinematografico aggiunge anche una nota personale: «Vorrei raccontarlo come un amico perché quando ci siamo conosciuti è scattata una certa sintonia».