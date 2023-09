De Poli: "Approvata la legge su celiachia e diabete in età pediatrica, una vittoria di tutti"

L'aula del Senato ha approvato all'unanimità, in via definitiva, il ddl n. 727, già approvato dalla Camera, in materia di diagnosi e prevenzione del diabete tipo 1 e della celiachia. "C'è stata un'attenzione trasversale da parte dei partiti sul tema della celiachia e del diabete in età pediatrica. Ci sono battaglie che non hanno colori politici: sulla tutela della salute non possiamo e non dobbiamo dividerci - ha detto il Senatore UDC Antonio De Poli, autore di un disegno di legge sulla prevenzione di celiachia e diabete, che è stato recepito dal

provvedimento approvato dal Senato - Oggi approviamo una legge, una buona legge, che ha l'obiettivo di puntare sulla diagnosi precoce, investendo 7,7 milioni di euro nel biennio 2024-2025 per un programma nazionale di screening".