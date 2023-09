Il silenzio e le luci del porto, poi il boato e l'esplosione del secondo drone ucraino a Sebastopoli

L'istante del colpo ucraino: le immagini diventate virali sui social ucraini della potente esplosione del drone ucraino (il secondo su tre in tutto) che nella notte hanno colpito duramente l'hub portuale russo dove si riparano le navi della flotta del mar nero di Putin, che attaccano senza sosta le città ucraine con missili Kalibr, provocando morti e feriti tra i civili da almeno due anni. Il filmato del blitz di Kiev.

Ieri i Paesi membri del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) e l'Unione europea hanno condannato le elezioni "farsa" nelle zone occupate dai russi in Ucraina, ritenendo che costituiscono una nuova violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina nonché della Carta delle Nazioni Unite". Ricordando, in un comunicato pubblicato sul sito del Foreign Office britannico, che nell'ottobre 2022, 143 Paesi hanno votato contro l'"annessione illegale" della Crimea da parte del Cremlino, i sette Paesi e l'Ue affermano che "la Russia non ha alcuna base legittima per tali azioni". "Queste elezioni 'farsa' sono un esercizio di propaganda volto a legittimare il sequestro illegale del territorio ucraino da parte della Russia, aggiungono.