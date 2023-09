Il tremendo incidente di "Pecco" Bagnaia visto dalle tribune

Alla seconda curva dopo la partenza del MotoGP di Catalogna, Pecco cade e viene investito sulle gambe dalla moto dell'incolpevole Binder. Momenti di paura per l'entourage del campione che viene portato in ospedale. Fortunatamente se la cava con contusioni multiple ma nessuna frattura. All'uscita dall'ospedale dopo i controlli dice: “Sono stato molto fortunato, devo essere grato” e poi ha detto di aver avuto poco grip già nel giro di ricognizione e di dover ancora capire cosa sia successo. Probabilmente riuscirà a recuperare per il GP di San Marino che si terrà a Misano domenica 10 settembre.