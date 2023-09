Il video degli stupefacenti meccanismi del nuovo Santiago Bernabeu

Non sono ancora finiti i lavori di ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid, dove il Real Madrid ha cominciato a rigiocare da poco, ma i video che ne mostrano il funzionamento sono già incredibili. Attraverso slitte, pistoni e cursori lo stadio è letteralmente in grado di cambiare pelle, o erba in questo caso, ed adattarsi ad ospitare manifestazioni di carattere diverso come partite di tennis, pallacanestro o concerti. Un sistema meccanico è infatti in grado di rimuovere il manto erboso e “riporlo” sotto la superfice del terreno, in modo che non si rovini, lasciando uno spazio disponibile ad essere riadattato in altri modi con un meccanismo che per alcuni versi ricorda il Colosseo dell'antica Roma che era in grado di diventare un'enorme piscina per l'ambientazione di battaglie navali o far comparire belve e gladiatori da ascensori distribuiti sul piano dell'arena.