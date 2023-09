Il video di alcuni bagnanti in Florida che salvano lo squalo spiaggiato

Il mako si era spiaggiato su Pensacola Beach, in Florida, sul Golfo del Messico. Imprevedibile negli attacchi, lo squalo Mako sfrutta la sua accelerazione bruciante per catturare prede veloci come tonni e pesce azzurro. È una delle poche specie di squalo che, come lo squalo bianco o lo squalo pinna nera del reef, sono in grado di effettuare il breaching, ovvero saltare fuori dall'acqua, anche ben oltre la lunghezza del proprio corpo: nel caso specifico, il mako può elevarsi, balzando, persino a 7 metri d'altezza dalla superficie. La lunghezza dello squalo in età matura varia dai 3 ai 4 metri.