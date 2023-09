Salvini e Le Pen d'accordo su tutto: via i migranti e battere i socialisti in Europa

Marine Le Pen si dice “totalmente in disaccordo” con la presidente Ursula von der Leyen, che a Lampedusa ha detto: “Deve essere l’Europa a decidere chi entra in Europa”. Secondo presidente del Rassemblement National, ospite di " Cinque minuti", Rai Uno, “sono tre anni che continua a dire che il patto delle migrazioni trasferirà le competenze sulle nazioni europee”, e aggiunge: “Io credo che sia una violazione totale della volontà dei popoli delle Nazioni europee”.

Matteo Salvini incalza: "Dall’Europa sul fronte sicurezza immigrazione tante parole fatti zero. Giorgia Meloni fa benissimo e fa il massimo girando l’Europa chiedendo tutele per l’Italia; detto questo, i singoli Paesi devono essere in grado di proteggere i loro confini e la sicurezza dei propri Paesi con tutti i mezzi necessari”.

Le Pen “Io mi batto contro l’imposizione di un modello. Per quanto riguarda l’avvenire dell’Europa penso che troveremo un accordo con Giorgia Meloni. Sono molti gli elementi di accordo, anche di disaccordo, certo. Ma siamo alleati. Ogni Paese in Europa ha diritto di mantenere la propria diplomazia, ma questo non crea nessuna difficoltà”.

L'Europa "è nata per creare benessere, non per complicare la vita ai pescatori, agli agricoltori, ai tassiti", dice il leader della Lega, Matteo Salvini. "Un centro destra unito che non escluda nessuno, come il centrodestra che sta cambiando l'Italia, è l'unico modo per cambiare l'Europa e mandare a casa i

socialisti e non entrare in argomenti come la bistecca sintetica o le auto elettriche su cui ogni Stato deve poter decidere. Quindi sono totalmente

d'accordo con Marine Le Pen", aggiunge.