Incidente in moto, grave il regista e attore francese Mathieu Kassovitz

L'attore e regista francese Mathieu Kassovitz, 56 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente di moto sul circuito automobilistico di Montlhery, nella regione dell'Essonne, vicino a Parigi.

Kassovitz - che ha diretto 'L'odio', film del 1995, con cui ha vinto il premio per il miglior regista al Festival di Cannes - è stato trasferito urgentemente all'ospedale parigino del Kremlin-Bicetre.

Oltre alla carriera di regista - ha firmato anche Assassin(s) (1996), I fiumi di porpora (2000) e Gothika (2003) - ha recitato in diversi film tra cui Il favoloso mondo di Amélie. La sua interpretazione in Amen di Costa-Gavras gli è valsa una nomination ai Premi César come miglior attore.