Cernobbio, Calderone a RaiNews 24: "L'attenzione del governo sulla sicurezza è massima"

Il tema urgente della sicurezza sul lavoro arriva anche al Forum Ambrosetti a Cernobbio. La ministra Calderone, ai microfoni di Rai News 24 si dice ottimista sulla strada tracciata dal governo e sulle risorse a disposizione per gli interventi da fare.

"Le risorse per la sicurezza sul lavoro ci sono sempre, anche nei fondi ordinari. Bisogna vedere quali tipi di interventi devono essere fatti: ne abbiamo già fatti nel Dl Primo maggio e altri se ne faranno", ha detto, a margine del Forum Marina Elvira Calderone, per la quale "noi abbiamo un buon impianto di

norme in materia di sicurezza, bisogna renderle effettive",

La ministra ha aggiunto che "C'e' da investire tantissimo sulla cultura della sicurezza, sulla prevenzione e sul fatto di far diventare la prevenzione un tema di uso comune anche in ambito scolastico e nelle scuole. Anche per questo nel Dl del primo maggio abbiamo previsto l'assicurazione Inail per tutti gli studenti e tutto il personale scolastico".