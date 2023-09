"Il cambiamento arriverà, ma ci vorrà il pieno sostegno degli iraniani"

Il primo anniversario della morte di Mahsa Amini scuote le coscienze dentro e fuori la Repubblica islamica dell'Iran dove la protesta silenziosa guidata dalle iraniane contro il velo islamico obbligatorio, cova sotto la cenere, simbolo di una lettura della Sharia divenuta oramai insopportabile a buona parte della popolazione, anche uomini che chiedono a gran voce libertà e riforme sociali.

Ne abbiamo parlato con il professor Pejam Abdolamo Hammadi politologo, docente di storia politica e Medio Oriente all'Università di Trento.

E' stato un anno caldo sul fronte della protesta antigovernativa nella Repubblica islamica dell'Iran, secondo lei a che punto è la società iraniana? l'Iran può avviarsi verso un processo di democratizzazione che tenga conto delle istanze dei manifestanti, come abbiamo visto per lo più giovani e giovanissimi?



C’è una differenza sostanziale tra l'Iran, la società iraniana e la Repubblica islamica. La società iraniana mostra al mondo di essere più democratica e più laica di quello che pensiamo, ciò nonostante non significa che lo sia anche la Repubblica islamica che invece sta ostacolando questo processo. La società chiede democrazia ma il governo la ostacola, vi è quindi una polarizzazione tra lo Stato della Repubblica islamica e la società iraniana. Quest’ultimo anno abbiamo visto proteste di massa, ma fino a quando le esigenze di questa parte di società che vuole cambiare non sarà sufficientemente superiore a quella parte di popolazione che appoggia ancora l'attuale governo, non cambierà nulla.

Ma se lei mi chiede se la Repubblica islamica è riformabile le rispondo che no, non lo è. Il riformismo ormai è morto non esiste più. Lo abbiamo visto con le donne e i ragazzi che sono scesi in piazza chiedendo libertà e democrazia e soprattutto chiedendo una laicità dello Stato, chiedendo il superamento pieno della Repubblica islamica.

L'Iran, il suo governo sono o no compatibili con la democrazia?

No perché la Repubblica islamica come qualsiasi regime che si fondi su precetti religiosi (islamico, cristiano, ebraico, buddista che siano..) non può esserlo. La democrazia è un termine tecnico non è ideologico, vuol dire da parte di un governo di maggioranza il rispetto delle minoranze, ma se la Costituzione si fonda su una religione assoluta, questo non può accadere. Ecco perché il concetto di democrazia non può essere compatibile con la Repubblica islamica. Tuttaia la società iraniana si esprime vuole andare oltre la presenza dell’Islam nello Stato.

Lo slogan Donna Vita Libertà, urlato dentro e fuori l'Iran, pone in evidenza tre parole chiave che nel loro significato più profondo non sono lontane dall'ideale tanto caro al clero al potere, come quello di "rivoluzione", secondo lei gli ayatollah alla lunga potrebbero tenerne conto?

Non credo, tantomeno in questo momento, la cosa importante è che le donne hanno mostrato qualità di leadership, esprimono un grande Rinascimento, si tratta di una rivoluzione culturale, non ancora politica, che porta avanti ideali patriottiche, le nuove generazioni che rappresentano più del 73% della popolazione , non accettano l’ingerenza della religione nella politica, a differenza dei loro nonni che volevano una giustizia sociale, oggi gli iraniani vogliono la libertà che non è un valore occidentale, ma un valore universale. Questi giovani chiedono libertà, hanno pagato anche un prezzo, ma noi li abbiamo lasciati abbastanza soli

Il radicalismo islamico, come anche il velo per le donne, in Iran e in gran parte del Medio Oriente resteranno?

Se come vediamo le iraniane coraggiosamente escono per strada senza velo, contro l’etica che lo richiede, dobbiamo capire che la società iraniana non si muove più in un ambito religioso anche se le autorità continuano ad imporre il velo e con esso il radicalismo. Credo che il nuovo Iran sarà un nuovo Paese laico che dovrà andare oltre la Repubblica islamica. Non è facile, anche in l'Europa ha dovuto, in passato, combattere contro il franchismo, il fascismo o il nazismo. Non sappiamo quando questo succederà in Iran ma è chiaro che il sostegno della comunità internazionale, non l’ingerenza, il sostegno è fondamentale.