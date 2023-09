"Enea", «Il protagonista ha un nome importantissimo ma il presente che vive di mitico non ha nulla»

"Enea" è il quarto lungometraggio italiano in gara per il Leone d'oro alla mostra del cinema di Venezia. Tra i protagonisti, oltre Pietro Castellitto che è anche il regista del film, c'è anche il padre Sergio, che ironizza nell'intervista sulla domanda della giornalista. «Ho fatto questo film come gli altri 99. Obbedisco a un percorso e qua e là cerco di tradire quel percorso purché il regista non se ne accorga!»