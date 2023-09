Kiev riconquista quattro piattaforme petrolifere al largo della Crimea: il video dell'operazione

Le forze ucraine hanno ripreso il controllo delle piattaforme petrolifere Boyko, al largo delle coste della Crimea annessa, che erano state occupate dalla Russia nel 2015. Lo ha reso noto, pubblicando questo video, l'Intelligence militare: "Un'operazione unica nel suo genere per ristabilire il controllo sulle 'Torri Boyko' è stata effettuata dalle unità del Gur (servizi segreti, ndr) del ministero della Difesa dell'Ucraina - si legge nel messaggio -. In particolare, le piattaforme di perforazione 'Petro Godovalets' e 'Ucraina', così come la 'Tavrida' e la 'Sivash', sono state riportate sotto il nostro controllo". Le forze speciali sono riuscite a impadronirsi di munizioni per elicotteri e del radar Neva, in grado di tracciare i movimenti delle navi nel Mar Nero. Dall'inizio dell'invasione la Russia ha utilizzato queste piattaforme di trivellazione di gas e petrolio anche per scopi militari: come siti di atterraggio per elicotteri e per il dispiegamento di apparecchiature radar. Durante una fase dell'operazione, riferisce ancora l'intelligence militare, c'è stato uno scontro a fuoco tra le forze speciali ucraine a bordo di imbarcazioni e un caccia russo Su-30: le forze speciali sono state costrette ad abbandonare un'imbarcazione, mentre il caccia russo è stato colpito ed è stato costretto a ritirarsi.