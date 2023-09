Kilauea erutta ancora, e così il vulcano torna sorvegliato speciale

Il Kilauea, vulcano delle Hawaii tra i più attivi al mondo, è tornato a eruttare. Secondo l'Osservatorio dei vulcani, i gas rilasciati dall'eruzione causeranno smog vulcanico sottovento. Così è scattato l'allarme per coloro che vivono nei pressi del parco. Il consiglio alla popolazione è di evitare di entrare a contatto con le particelle vulcaniche rilasciate nell'aria. A giugno, il Kilauea, seppur innocuo, era tornato attivo, per settimane, mostrando fontane di lava rossa. In tanti erano accorsi sulla Big Island ad assistere al fenomeno. Ora, però, la preoccupazione cresce perché oltre ai “caratteristici” zampilli di lava, nel 2018 il vulcano distrusse più di 700 case.