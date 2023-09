Kim Jong nella fabbrica di aerei militari nell'Estremo Oriente russo: il video della visita

Nel filmato di propaganda bellica russa, il leader nordcoreano Kim Jong Un mentre ispeziona gli stabilimenti di produzione di aerei russi nella città dell'Estremo Oriente di Komsomolsk-on-Amur.

A Kim, accompagnato dal vice primo ministro russo e dal ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov, è stato mostrato in particolare il laboratorio di assemblaggio finale degli aerei Su-35 e SJ-100, ha riferito il governo. Nel corso della visita, il leader nordcoreano ha anche assistito ad un volo dimostrativo del caccia multiruolo russo Su-35, scrive Ria novosti. "Kim Jong Un continua la sua visita ufficiale nella Federazione Russa a Komsomolsk-on-Amur. Al termine del programma, il leader della RPDC e il vice primo ministro russo hanno valutato un volo dimostrativo del multiruolo Su-35", ha detto il governo russo.

"Abbiamo mostrato al leader della Repubblica popolare democratica di Corea uno dei nostri principali impianti di produzione di aerei. Vediamo un potenziale di cooperazione sia nella costruzione di aerei che in altri settori - questo è particolarmente importante per raggiungere gli obiettivi che i nostri paesi devono affrontare per ottenere livelli tecnologici sovranità".