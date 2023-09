Kim Jong-un accolto in Russia con tappeto rosso, picchetto d'onore e banda di ottoni - Video

Il treno personale del leader nordcoreano Kim Jong-un è in Russia. Questo video diffuso dalle autorità di Mosca mostra Kim scendere dal treno a Khasan, la prima stazione dopo aver passato il confine, dove è stato accolto da un picchetto d'onore militare e da una banda di ottoni. Sul tappeto rosso a rappresentare Mosca c'erano il governatore regionale Oleg Kozhemyako e il ministro delle risorse naturali Alexander Kozlov.

La destinazione finale del convoglio è incerta. Inizialmente era da più parti presunto che Kim e il presidente russo Vladimir Putin si sarebbero incontrati a Vladivostok, a circa 4 ore di viaggio dal confine, sede di un precedente colloquio tra i due capi di stato, nel 2019. Invece, il treno nordcoreano non si è fermato nella grande città portuale sul Pacifico ma ha proseguito il viaggio: l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha pubblicato una foto che mostra il treno a Ussuriysk, 60 chilometri più a Nord. Alcuni media russi ipotizzano che sia diretto allo spazioporto di Vostochny, che Putin, a quanto si è appreso, visiterà presto. La base si trova a circa 900 chilometri (550 miglia) a nord-ovest di Ussurijsk, ma il percorso è tortuoso e non è chiaro quanto tempo impiegherebbe il lento treno di Kim per raggiungerla.

A bordo del treno, alla partenza, sono state fotografate dai media di stato le figure chiave della politica, dell'economia e della difesa della Corea del Nord. Secondo la ricostruzione della Bbc, con Kim viaggiano Choe Son Hui, il ministro degli Esteri, noto in Occidente soprattutto per aver organizzato un vertice con Donald Trump; Ri Pyong Chol, la figura militare di più alto rango che sovrintende all'industria della difesa, compresi i programmi nucleari e missilistici. Ci sono anche Pak Thae Song, presidente di un comitato per lo spazio e la tecnologia e Jo Chun Ryong, direttore del dipartimento per l'industria delle munizioni. Non è certo se sia partita anche Kim Yo Jong, la sorella del leader.

(video: PRIMORYE REGION GOVERNOR OLEG KOZHEMYAKO via Associated Press)