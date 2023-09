Kim sale sul treno, il commosso saluto della tv nordcoreana

Annunciate dalla conduttrice in abiti tradizionali - e con l'altrettanto tradizionale timbro enfatico - la tv della Corea del Nord ha mostrato le foto della partenza di Kim Jong Un verso Vladivostok, dove il presidente incontrerà l'omologo russo Putin.

Il leader supremo nordcoreano, come altre volte, viaggia sul suo personale treno blindato ed è accompagnato da una delegazione di diplomatici, dirigenti d'industria e militari. Secondo i media di Pyongyang, Kim è partito già domenica 10 settembre.

Le foto uffciali lo mostrano salutare una guardia d'onore militare, dietro la quale ci sono alcune file di civili in vestiti colorati che sventolano fiori e bandierine, per poi stringere mani di altri militari e funzionari prima di imbarcarsi sul convoglio.

Sia Mosca che Pyongyang negano le ipotesi di un imminente accordo per forniture di armi, ma entrambi i Paesi hanno promesso di rafforzare i legami militari.