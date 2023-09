La catastrofica esplosione del tank russo a Robotyne - Video

In questo video pubblicato dalla 65ª Brigata meccanizzata separata delle forze armate dell'Ucraina, un carro armato T-72B3 della Federazione russa viene colpito dalle forze ucraine: le munizioni contenute all'interno producono una catastrofica esplosione, la torretta del tank viene scagliata in alto per molti metri. È successo nei paraggi di Robotyne, insediamento della regione di Zaporizhzhia recentemente liberato, come ammesso anche da Mosca. In questa zona i difensori stanno affrontando faticosamente le fortificazioni degli occupanti, procedendo metro dopo metro in direzione di Melitopol e Berdyansk.